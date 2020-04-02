Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что количество профессиональных клубов в России сократится из-за экономического кризиса по причине коронавируса.

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