Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что количество профессиональных клубов в России сократится из-за экономического кризиса по причине коронавируса.
Фото: Baltphoto
"Некоторые бюджетные клубы, конечно, исчезнут. Жаль… Они просто перейдут в любительский статус. Надо готовиться к худшему варианту. Просто останется меньше профессиональных команд. Здесь, конечно, двоякая история. Некоторые призывают во что бы то ни стало сохранять бюджетные коллективы в регионах. Но ведь нужно же смотреть и на то, что происходит с экономикой.

Какие-то тревожные новости про "Крылья" уже появляются. Не хочется, чтобы сейчас губернаторы начали рубить с плеча", — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что владивостокский "Луч" покинет ФНЛ в связи с прекращением финансирования спорта в Приморском крае.

Также сообщалось, что под угрозой находятся самарские "Крылья Советов". СМИ сообщали, что у клуба накопились долги за четыре года, которые превышают все имущество клуба. Эту информацию опровергла пресс-служба клуба, заявив, что это похоже на первоапрельскую шутку и не соответствует действительности.

Во многих российских клубах в эти дни принимаются меры по сокращению заработных плат в связи с тяжелой экономической ситуацией по причине простоя.

В настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


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