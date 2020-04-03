"Сокращение зарплат? Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент "Урала" Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в "Спартаке". Минус 40 процентов - это очень больно. Даже несмотря на то, что в "Спартаке" платят гораздо больше, чем в "Урале"…
Игрокам "Барселоны" урезали зарплаты вообще на 70 процентов? Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.
Отберут? Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать", — приводит слова Панюкова "Советский спорт".
Президент "Урала" Григорий Иванов вчера заявил, что "в "Урале" не такие большие зарплаты, чтобы их урезать".
Напомним, что вчера футболисты "Спартака" согласились на 40%-ное снижение заработной платы в связи с приостановкой РПЛ по причине пандемии коронавируса. Такое же решение, по словам гендиректора клуба Александра Медведева, может быть принято в "Зените".
Во многих европейских клубах также были приняты решения о сокращении заработных плат.
Сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Панюков: было бы неприятно лишиться 40% от зарплаты
Форвард "Урала" Андрей Панюков прокомментировал возможное снижение зарплаты из-за паузы в РПЛ, связанной с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Урал"
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