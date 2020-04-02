"Молодец!" Тренер "Локомотива" похвалил Гильерме за тренировки дома (видео)

"Молодец, поддерживай форму, я слежу", — прокомментировал видео тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов.
В нынешнем сезоне на счету Маринато Гильерме 26 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 30 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль.
Контракт 34-летнего российского бразильца с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2022-го года.
После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Напомним, что сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за коронавирусной инфекции.