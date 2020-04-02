"Молодец!" Тренер "Локомотива" похвалил Гильерме за тренировки дома (видео)

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме опубликовал в своём аккаунте Instagram видеоролик, на котором он поддерживает физическую форму дома.

"Молодец, поддерживай форму, я слежу", — прокомментировал видео тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов.

В нынешнем сезоне на счету Маринато Гильерме 26 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 30 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль.

Контракт 34-летнего российского бразильца с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2022-го года.

После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.

Напомним, что сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за коронавирусной инфекции.


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Теги: Локомотив Гильерме Коронавирус
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