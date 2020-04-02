Семин рассказал, чем занимается на карантине, и показал свою собаку (фото)

"Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! Вчера посмотрели 2 великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал "В созвездии Стрельца". Очень понравились! Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в "Стрельце", — написал Семин.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Напомним, что на данный момент сезон российской Премьер-лиги официально приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
По самым актуальным данным в нашей стране зарегистрировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. 34 человека погибло. 281 человеку удалось вылечиться.
Общее число зараженных в мире превысило 1 000 000 человек. Число погибших превысило 54 000 человек.