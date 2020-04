Семин рассказал, чем занимается на карантине, и показал свою собаку (фото)

View this post on Instagram

Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! Вчера посмотрели 2 великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал « В созвездии Стрельца». Очень понравились! Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в « Стрельце»!