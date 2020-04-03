РФС присоединился к флешмобу "Оставайся дома" (видео)

Российский футбольный союз в своём Instagram-аккаунте присоединился к флешмобу оставайся дома.

Напомним, что все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, официально приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавируса.Помимо нашего чемпионата по этой же причине приостановлены все ведущие европейские первенства.На сегодняшний день в России известно о 4 149 случаях заражения коронавирусом (COVID-19). 281 человек излечился от этой болезни, 34 человека погибло.Вчера президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем. В стране введен режим самоизоляции.Число инфицированных уханьским вирусом в мире превысило 1 000 000 человек. Более 54 000 человек погибло.