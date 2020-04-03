Головин вернулся из "Монако" в Калтан и находится на двухнедельном карантине

Первый тренер Александра Головина Александр Плясунов рассказал, что футболист находится на карантине.
Фото: Rusfootball.info
"С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако", — цитирует Плясунова "Чемпионат".

Напомним, в в настоящее время чемпионат Франции по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018-го года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Недавно Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.


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Теги: Головин Монако Коронавирус Лига 1
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