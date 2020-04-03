- Артем у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в "Реал". Да и вообще, сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки.
Заиграет ли он где-то или оставаться тут? В России ему нужно доигрывать, конечно. Сейчас не те времена, когда люди старались хоть как-то уехать заграницу, чтобы заработать. Уже к нам едут иностранцы на заработки, - приводит слова Мостового "Чемпионат".
В текущем сезоне в рамках РПЛ Дзюба забил 13 голов и сделал десять ассистов за 21 матч.
"Это невозможно". Испанский журналист оценил шансы Дзюбы сыграть за "Реал"
Мостовой: сейчас любая фраза от Дзюбы воспринимается в штыки
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Дзюбы, который в недавнем интервью поделился мечтой сыграть за "Реал".
Фото: Матч ТВ
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