- А разве это новость? Я об этом уже говорил в интервью. Разве нет? Самое плохое, что мы находимся в неведении. Когда все возобновится... Как готовиться? У нас времени не остается на следующий сезон.
УЕФА рекомендует продолжить чемпионат? Что значит – рекомендует? Но ведь Бельгия склоняется к тому, чтобы завершить чемпионат. Так? Они, значит, могут, а мы нет? Я выразил свою точку зрения. Лучше все закончить сейчас, - цитирует Иванова "СЭ".
Иванов также отметил, что к подобному решению склоняется также "Уфа" и ещё несколько клубов.
"Урал" занимает в турнирной таблице 10-ю строчку с 25 очками.
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из-за распространения коронавируса. На территории Российской Федерации подтверждено 4149 случаев инфицирования, из которых 281 человек - вылечились, 34 - умерло. 3834 гражданина продолжают лечение.
Иванов: УЕФА рекомендует продолжить чемпионат? Лучше всё закончить сейчас
Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что он выступает за обнуление текущего чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"
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