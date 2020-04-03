- Когда ему нужно, он говорит и понимает прекрасно. Но иногда может попросить позвать переводчика, - цитирует полузащитника "Матч ТВ".
30-летний Ерохин в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате России и забил два гола.
25-летний Азмун забил 10 голов и отдал шесть голевых передач в 21 матче РПЛ.
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 31 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
Ерохин заявил, что Азмун при желании может говорить и понимать по-русски
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин оценил способности в русском языке у иранского одноклубника Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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