Как сообщает "СЭ", за обнуление сезона выступили клубы из нижней части турнирной таблицы - "Сочи", "Рубин", "Ахмат", "Урал", и "Крылья Советов". Также позицию этих клубов поддерживают в "Уфе".
Российский футбольный союз, как ведущие клубы страны, которые намерены побороться за еврокубки, выступают против такого решения.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса.
В России за последние сутки выявлен 601 случай инфицирования. Всего в стране подтверждено 4149 случаев заражени коронавирусом.
"СЭ": клубы из нижней части турнирной таблицы - за обнуление сезона. РФС и топ-клубы - против
Стало известно, какие клубы выступили за обнуление нынешнего сезона чемпионата России.
Фото: РПЛ
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