Смолов: спрашиваю у клуба возможность улететь в Москву каждые 1-3 дня. Пока нельзя

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, что из-за карантина не может вернуться в Москву.

Фото: ФК "Сельта"