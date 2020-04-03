- Пока в Москву нельзя. Спрашиваю у клуба раз в 1-3 дня. Клубы хотят подстраховаться. Ждут решения лиги по поводу возобновления сезона. Иностранцев-то много в клубах, - заявил Смолов в инстаграме Нобеля Арустамяна.
Также 30-летний форвард отметил, что в Испании планировали 30 апреля начать тренировки, а возобновить сезон 15 мая. Также Смолов находится в домашней изоляции без мяча, так как база также находится на карантине.
Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды из "Локомотива". В шести матчах за испанский клуб он забил гол.
Смолов: спрашиваю у клуба возможность улететь в Москву каждые 1-3 дня. Пока нельзя
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, что из-за карантина не может вернуться в Москву.
Фото: ФК "Сельта"
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