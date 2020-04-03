Кирьяков - о ситуации в "Динамо": наверное, против понижения выступили иностранцы. Наши игроки более тактичны

Экс-футболист московского "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о ситуации с зарплатами в клубе.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" предложило своим игрокам снижение зарплаты в 40% на два месяца. Потом появилась информация, что игроки выдвинули свои условия: понижение на 20% на один месяц.

- В такой ситуации, учитывая, что зарплаты игроков действительно высокие, можно было бы и пойти на существенное понижение. Наверняка есть иностранцы, которые не согласны с таким решением. Они приехали в Россию прежде всего играть и зарабатывать деньги. Их ситуация не интересует, главное — финансовый вопрос. Футболисты должны пойти на понижение, а какое — решится в переговорах с руководством. Наверное, против понижения выступили именно иностранцы, наши игроки в этом плане более тактичны, с пониманием относятся к ситуации, - цитирует Кирьякова "Чемпионат".

50-летний Кирьяков играл в "Динамо" с 1986 по 1992 годы.

"Динамо" до приостановки чемпионата занимало шестое место в турнирной таблицы с 30 очками.

Напомним, сезон в Тинькофф Российской Премьер-лиге приостановлен до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом в стране. В Российской Федерации зафиксировано 4149 случаев заражения. 281 человек выздоровел, 34 - умерло.


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Теги: Динамо Кирьяков Коронавирус
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