- Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с "Сочи" до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать "Зениту". Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.
В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против "Зенита", но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались. Если игра с "Зенитом" будет ключевой для нас, тогда пойдем на это. Знаю, какая это сумма, она в евро, - цитирует Кокорина "Матч ТВ".
29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды из "Зенита". В составе сочинской команды он провёл четыре матча в Премьер-лиге и забил три гола. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в июне 2020 года.
"Сочи" после 22-ух туров идёт на 12-м месте с 24 очками. "Зенит" - первый, набрав 50 очков.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения коронавируса в стране. На территории Российской Федерации зафиксировано 4149 случаев инфицирования, из которых 601 - за последние сутки. 281 человек по стране вылечился от коронавирусной инфекции, 34 - умерло.
В мире выявлено свыше миллиона случаев заражения. 223 тысячи человек выздоровело, 56000 - умерло.
Кокорин: я смогу сыграть против "Зенита", но за это нужно будет заплатить в евро
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о своём будущем.
Фото: РИА Новости
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