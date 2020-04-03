В новой рекламе Lays помимо динамовского вратаря также снялись наставник сборной России Станислав Черчесов и музыкант Егор Крид.
Ранее у Lays отказались сниматься Фёдор Смолов, Игорь Акинфеев и Денис Черышев. По информации журналистов, такое решение футболисты приняли после того, как со Смолова просил откат в размере 8 млн рублей сотрудник Black Star.
В нынешнем сезоне Лещук провёл семь матчей в Премьер-лиге.
"Парни, тут ещё много". Вратарь "Динамо" Лещук, Черчесов и Егор Крид снялись в одной рекламе
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук стал лицом одного из производителей чипсов.
Фото: ФК "Динамо"
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