- Прямо через несколько часов после матча "Ювентуса" с "Локомотивом" в Москве я был в компании с игроками "Ювентуса". Не буду говорить, где. Можно догадаться, но это не важно. Там были Дибала, Дуглас Коста, Игуаин… Я спрашивал у них про "Локомотив". Они все сказали: 59-й номер — топ, просто топ, наш уровень. Учитывая, как Миранчук провел два матча против "Ювентуса", я думаю, что ему не надо бояться переезжать в Италию, его там уже признали, - заявил Арустамян.
Также Смолов добавил, что переход Миранчука в "Милан" не состоялся по вине "Локомотива". Клуб не хотел отпускать ключевого игрока.
24-летний Миранчук на групповой стадии Лиги чемпионов дважды забил "Ювентусу". После этого сообщалось, что в зимнее трансферное окно на игрока выходил с предложением "Милан".
В нынешнем сезоне Миранчук провёл 19 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига, как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. В России 4139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 281 человек выздоровел, 34 - умерло. РФС сообщил, что РПЛ возобновится не ранее 31 мая.
"Топ, просто топ, наш уровень". Арустамян - о реакции игроков "Ювентуса" на Миранчука
Футбольный комментатор Нобель Арустамян и нападающий "Сельты" Фёдор Смолов провели эфир в инстаграме, где одной из тем был несостоявшийся переезд Алексея Миранчука в Италию.
Фото: Rusfootball.info
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