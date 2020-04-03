"Топ, просто топ, наш уровень". Арустамян - о реакции игроков "Ювентуса" на Миранчука

Футбольный комментатор Нобель Арустамян и нападающий "Сельты" Фёдор Смолов провели эфир в инстаграме, где одной из тем был несостоявшийся переезд Алексея Миранчука в Италию.

Фото: Rusfootball.info