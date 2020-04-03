Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
По информации источника, в вопросе снижения зарплаты у игроков руководство туляков выбрало дифференцированный подход в зависимости от зарплаты.
Ранее о снижении зарплат объявили "Спартак" и "Уфа". Это связано с приостановкой чемпионата России из-за распространением коронавируса.
Егоров: в тульском "Арсенале" выбрали дифференцированный подход при сокращении зарплаты футболистам
Тульский "Арсенал" ведет беседу с игроками о понижении зарплаты за апрель в связи с коронавирусом.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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