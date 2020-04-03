- Какие варианты были кроме "Сельты"? За 2-3 дня до этого появился вариант с "Вест Бромвичем". Но это Чемпионшип, я не очень хотел, толком не задумывался даже. Я сказал, что хотел бы играть в Англии. Но когда назвали команду, то я сказал Герману Ткаченко: не, сливай.
Были разговоры про "Вильярреал", но до переговоров не дошло. Еще был вариант с "Фейеноордом" — "Локомотив" отказал. Я бы рассмотрел этот вариант, что-то в этом было, все-таки определенная цикличность присутствует в жизни каждого человека, - рассказал Смолов в эфире инстаграма у Нобеля Арустамяна.
Также 30-летний форвард добавил, что наставник "Рубина" Леонид Слуцкий звал того в казанскую команду, но Смолов считает, что его не бы не отпустили.
За "кельтов" Смолов выступает на правах полугодичной аренды. Он успел забить гол за испанскую команду в шести матчах Ла Лиги.
Сейчас нападающий находится в Виго на самоизоляции в связи с распространением коронавируса в мире. Ранее он признался, что раз в несколько дней просит клуб отпустит его в Москву, но пока не получает положительного ответа. Также он считает, что в России ситуация с коронавирусом может быть не благоприятной.
Напомним, в мире число заболевших коронавирусом перевалило за 1000000 человек. В России за последние сутки зафиксирован 601 случай инфицирования, всего - 4149. 281 человек выздоровел, 34 - умерло.
Смолов рассказал о вариантах продолжения карьеры кроме "Сельты"
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту", рассказал, что зимой мог оказаться в другом клубе.
Фото: Global Look Press
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