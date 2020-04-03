- По вечерам, ближе к ночи, часов в 10-11, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Появились знакомые ребята, которые мне во всем помогли, организовали. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир, - рассказал Дзюба в эфире "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне Дзюба стал автором 13 голов и девяти голевых передач в 21 матче Премьер-лиги. "Зенит" после 22 туров идёт на первом месте.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В стране зафиксировано свыше 4000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Дзюба: уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike. Никогда не думал, что меня это поглотит в 31 год
Фото: Rusfootball.info
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