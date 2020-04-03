Напомним, игроки "Спартака" согласились на снижение зарплаты в 40% в апреле из-за карантина.
- Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, все прошло быстро, - цитирует Реброва "Матч ТВ".
Он также добавил, что как только футболистам дадут тренироваться, они будут тренироваться. Ребров считает, что всё отталкивается от коронавируса и, если сезон можно будет доиграть, то его следует доиграть и начать новый.
36-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, став с командой чемпионом России и обладателем суперкубка страны.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена из-за распространения коронавируса в стране. В России зафиксировано 4149 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Ребров - о снижении зарплат на 40%: все игроки отнеслись с понимаем
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров рассказал о том, как игроки клуба отнеслись к снижении зарплаты.
Фото: "СЭ"
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