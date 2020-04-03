- Когда я впервые услышал об этом, то не поверил своим ушам. Это стыдобища, другого слова не подберу.
Победа "Локомотива" в чемпионате принесла клубу более 20 миллионов евро от участия в Лиге чемпионов. Я как-то к ней причастен? На мой взгляд, да. Поэтому имею право на маленькую часть от заработанного. Как и футболисты, и тренерский штаб, и все-все-все.
Я видел больших начальников в раздевалке, когда команда праздновала чемпионство. Это они наверняка помнят. А обсуждение финансовых вопросов, судя по всему, забыли. Поэтому меня эта история потрясла до глубины души, - цитирует Штоффельсхауса "СЭ".
Напомним, московский "Локомотив" подал исковое заявление на Илью Геркусу в размере 166,4 млн рублей. В частности, у клубы возникли вопросы по премии Штоффельсхаусу после чемпионского сезона в размере 25 млн рублей. Геркус был президентом "Локомотива" с 2016 по 2018 годы.
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-х туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.
В данный момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране. В России зафиксировано свыше 4000 случаев заражения.
Штоффельсхаус - о претензиях "Локомотива" к Геркусу: это стыдобища
Экс-спортивный директор московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус прокомментировал исковое заявление клуба к бывшему президенту Илье Геркусу.
Фото: ФК "Локомотив"
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