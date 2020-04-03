Выпуск программы на телеканале ТНТ прошёл в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом в стране. Он общался с юмористами Павлом Волей и Гариком Харламовым, смеясь над их шутками.
- Послушайте! А я знаете, что сейчас подумал? Мы на связи-то с футболистом. Представляете, что сейчас с Кокориным и Мамаевым? Они думают: с**а, только вышли, а! Только вышли — и опять сидеть, - пошутил Воля.
Дзюба в ответ рассмеялся.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии в сентябре 2019 года. Мамаев подписал контракт с "Ростовом", а Кокорин" вторую половину сезона проводит в аренде в "Сочи".
"Только вышли — и опять сидеть!" Воля пошутил про Кокорина и Мамаева
Фото: инстаграм Александра Кокорина
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