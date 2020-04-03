- В общей сложности я жил в США где-то три года. Мы играли в турнирах по всей Америке, в некоторых даже побеждали. Ездили на соревнования в Россию, в Испанию, как раз встречались с ЦСКА. Видимо, в этом матче меня как раз и приметили.
Жалею ли, что выбрал в итоге ЦСКА, а не остался в США? На тот момент не жалел: ЦСКА — топ-клуб. Но на сегодняшний день, так как там футбол уже вышел на определенный уровень, я бы хорошенько подумал, - цитирует Алибекова Sport24.
22-летний Алибеков был в структуре ЦСКА с 2014 по 2017 годы. Далее в его карьеры были "Химки" и "Балтика".
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Алибеков: не жалею, что тогда выбрал ЦСКА и не остался в Америке. Но сейчас бы хорошенько подумал
Воспитанник московского ЦСКА, а ныне защитник белорусского клуба "Смолевичи" Муталип Алибеков рассказал о своей жизни в Америке.
Фото: ПФК ЦСКА
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