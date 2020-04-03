"Набабкин и Дзагоев". Фернандес назвал главных матершинников в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес назвал футболистов, которые больше всех матерятся в клубе.
- Набаба (Набабкин). Дзагоев. Всегда одни и те же.
Кто научил меня первому русскому матерному слову? Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич, - рассказал Фернандес.
29-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Летом 2016 года Фернандес получил российское гражданство. В составе сборной России принял участие в чемпионате мира 2018 года, дойдя до четвертьфинала.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса в мире. За последние сутки в России зафиксировано 582 случая заражения коронавирусом, всего - 4731. 333 человека выздоровели, 43 - умерло.
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