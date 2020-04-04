"Слушок, что зимой был вариант с "Челси"? Нет, конкретики никакой не было. Разговоров много было. Многие звонили, узнавали ситуацию", — сказал Кокорин.
Во второй части сезона Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Сочинцы также хотят сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Ранее в СМИ появилась информация о предварительной договоренности Кокорина и "Локомотива" о 3-летнем контракте.
Также, по информации журналиста Сергея Егорова, Кокориным интересуется испанский "Вальядолид", дюссельдорфская "Фортуна" и римский "Лацио".
В настоящее время РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Кокорин прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Челси" зимой
Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал в совместном эфире Instagram с Александром Кержаковым о несостоявшемся переходе в лондонский "Челси".
Фото: ФК "Сочи"
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