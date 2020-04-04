"К сожалению, в России всё стабильно". Колосков - о коронавирусе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал распространение коронавируса.
Фото: ТАСС
"Как оцениваю ситуацию на данный момент? Я человек, который привык к цифрам. Где-то количество заражённых минимальное, где-то наоборот зашкаливает. Да и тенденции в регионах разные. У нас пока всё стабильно, к сожалению. Каждый день прирост заражённых примерно одинаковый. Сейчас прекратили все полёты. Это, конечно, плохо, но это снизит риск заболевания. Ситуация под контролем", — цитирует Колоскова "Чемпионат".

В турнирной таблице российской Премьер-лиги после 22-х туров лидирует "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.

Напомним, что в настоящее время все футбольные матчи, проходящие под эгидой РФС, приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены из-за пандемии.

На сегодняшний день в РФ выявлен 4 731 случай заражения уханьским коронавирусом. От COVID-19 погибло 43 человека.

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Теги: Колосков Коронавирус
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