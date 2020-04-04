"Как тебе это волшебство?" Кокорин и Кержаков пошутили над чемпионатом Белоруссии

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Смотришь чемпионат Беларуси? Как тебе это волшебство?Да, вчера смотрел.Примерялся?Смотрел, на какие позиции, в каком клубе могу пригодиться.В настоящее время Высшая лига Белоруссии является единственным действующим футбольным турнирном в Европе. Все остальные лиги приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.По актуальным данным в мире зарегистрировано более 1 141 000 человек, инфицированных коронавирусом. Более 60 000 человек погибло.Напомним, что распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.