Кержаков: Смотришь чемпионат Беларуси? Как тебе это волшебство?
Кокорин: Да, вчера смотрел.
Кержаков: Примерялся?
Кокорин: Смотрел, на какие позиции, в каком клубе могу пригодиться.
В настоящее время Высшая лига Белоруссии является единственным действующим футбольным турнирном в Европе. Все остальные лиги приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в мире зарегистрировано более 1 141 000 человек, инфицированных коронавирусом. Более 60 000 человек погибло.
Напомним, что распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
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"Как тебе это волшебство?" Кокорин и Кержаков пошутили над чемпионатом Белоруссии
Форвард "Сочи" Александр Кокорин в Instagram обсудил с бывшим нападающим "Зенита" Александром Кержаковым матчи чемпионата Белоруссии по футболу.
Фото: Global Look Press
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