"В целом, РПЛ нравится. Хватает сильных команд, игроков. Почему почти никто не уезжает в Европу? Ну, ребят, я уже неоднократно об этом говорил. Когда вы сами себе создаете тепличные условия, зачем куда-то срываться?
Кто может уехать в Европу? Миранчуки нравятся, в ЦСКА у Виктора Михайловича Гончаренко перспективная, молодая команда.
Кокорин? Ну вот у него сейчас новый вызов. Вышел, забивает. Значит, хочет всем все доказать. Пока получается, молодец. Не удивлюсь, если вернется на свой прежний уровень, на пик. Желание то у него огромное. Кто знает, может, и в Европу уедет. Еще не поздно", — цитирует Глеба "Спорт-Экспресс".
В настоящее время Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита" до конца сезона. Сообщалось, что руководство южан хочет сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Журналист Иван Карпов сообщал о предварительной договоренности Кокорина и "Локомотива" о 3-летнем контракте. По его словам, летом Кокорин станет игроком "железнодорожников".
Также, по информации журналиста Сергея Егорова, Кокориным интересуется испанский "Вальядолид", дюссельдорфская "Фортуна" и римский "Лацио".
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Александр Глеб: Кокорину еще не поздно уехать в Европу
Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб оценил уровень чемпионата России по футболу.
Фото: premierliga.ru
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