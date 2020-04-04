Кокорин пообщался с бывшим страйкером "Зенита" Александром Кержаковым в прямом эфире инстаграма. В числе прочего Кокорин и Кержаков обсудили Артема Дзюбу.
Отметим, что Дзюба неоднократно ассоциировал себя со львом.
- Вот скажи, человек, который выдает себя за льва, кем является на самом деле? - спросил Кержаков.
- Осел он! - ответил Кокорин.
- А почему?
- Есть подтверждение. Когда скидывались на цу-е-фа, он всегда оставался.
- Если кто не понял, то Дзюба — это лев для вас, а на самом деле он ослик Иа. Он пытался перевести себя хотя бы на тигра, но никогда не получалось.
- Если он ставит эмодзи льва в инстаграме, отправляйте ему в ответ осла, - заявил Кокорин.
В текущем сезоне в рамках РПЛ Дзюба забил 13 голов и сделал десять ассистов за 21 матч.
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Кокорин: Дзюба лев? Осел он!
Форвард "Сочи" Александр Кокорин пошутил над бывшим партнером по "Зениту" и сборной России Артемом Дзюбой.
Фото: Rusfootball.info
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