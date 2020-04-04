Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу единственный национальный чемпионат в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.
- Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Белоруссии? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел 1/2 КВН.
Смотреть чемпионат Белоруссии я не планирую. А какой смысл? - сказал Слуцкий в интервью Арустамяну в инстаграме.
"Рубин" после 22-х туров находится на 14-й строчке РПЛ. Ранее РФС принял решение продолжить паузу российского футбола до 31 мая.
Слуцкий заявил, что лучше будет смотреть КВН, чем белорусский футбол
Наставник "Рубина" признался, что не пользуется возможностью последить за чемпионатом Белоруссии.
Фото: ФК "Рубин"
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