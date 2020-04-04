Слуцкий: 5-7 русских игроков готовы ехать в топ-лигу, но никто их не зовет

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном сказал, что совсем не у многих игроков РПЛ есть шанс проявить себя в топовых европейских лигах.

Фото: Sportbox