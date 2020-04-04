- По пальцам одной руки можно сосчитать российских футболистов, которые заиграли бы в ведущих европейских лигах. Речь даже не о топ-клубах, а о лигах. Есть ли хотя бы пять-семь таких игроков? Пять-семь — есть. Они готовы ехать, но никто особо не зовет, - сказал Слуцкий.
Также тренер поделился мнением, почему форварду "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе не удалось переехать в английский чемпионат.
- Практические каждое предложение надо формировать. Нужна работа агента. Дзюбе, несмотря на хороший чемпионат мира и хорошую форму, не хватило человека или компании, которые смогли бы сформировать предложение. С неба оно не возьмется, — сказал Слуцкий в прямом эфире Instagram.
Ранее в ряде СМИ была информация, что интерес к Артему Дзюбе проявлял лондонский "Тоттенхэм".
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" во время зимней паузы текущего сезона. За 3 матча под его руководством в активе казанского клуба 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. После 22-х туров "Рубин" расположился на 14 строчке таблицы РПЛ.
Слуцкий: 5-7 русских игроков готовы ехать в топ-лигу, но никто их не зовет
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном сказал, что совсем не у многих игроков РПЛ есть шанс проявить себя в топовых европейских лигах.
Фото: Sportbox
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