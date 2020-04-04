Напомним, весной москвичи проиграли в дерби "Спартаку" (0:2), а также победили "Тамбов" (1:0) и "Ахмат" (3:2).
- Считаю, что можем быть довольны общим итогом тех трех игр, что успели провести — взяли шесть очков из девяти возможных, что неплохо. Очень жаль, что проиграли "Спартаку". Именно "Спартаку"...
Лучше было бы обыграть "Спартак", а проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было, - приводит слова Шунича пресс-служба.
"Динамо" после 22-х туров находится на шестой строчке. Ранее РФС принял решение продолжить паузу российского футбола до 31 мая.
Шунич: очень жаль, что проиграли "Спартаку". Именно "Спартаку"...
Защитник московского "Динамо" Тони Шунич подвел итоги весеннего отрезка в исполнении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
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