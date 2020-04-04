- Снится ли тюрьма? Вот только на днях приснилось, что я попал опять в колонию. Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон, - цитирует футболиста "Московский комсомолец".
С октября 2018 по сентябрь 2019 года 31-летний Мамаев находился в тюрьме, а затем в колонии за две драки в центре Москвы. Он был осужден вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Затем они вышли по УДО.
Мамаев: проснулся в поту. Приснилось, что я опять попал в колонию
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, снятся ли ему тюремные будни.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!