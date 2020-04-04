- Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты [как в "Спартаке"], - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Напомним, игроки московского "Спартака" согласились на снижение зарплаты в 40%. За апрель футболисты получат лишь 60%. Также стало известно о снижении зарплат в других клубах РПЛ, например в "Уфе" и "Рубине".
Такой шаг связан с приостановкой чемпионата России из-за коронавируса.
Гацкан: игроки "Крыльев" согласны на понижение зарплаты, но не на 40%
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал, что футболисты клуба согласились на снижение зарплат.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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