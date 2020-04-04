- Впервые оказался в другом чемпионате, более высокого уровня. В команде были очень сильные футболисты — Титов, Аленичев. Что они творили в квадрате! Мяч было отобрать нереально. Старался брать от них лучшее, чтобы попасть в первую команду. К сожалению, не получилось.
Со Скалой и Старковым не говорил о том, почему играю только за дубль. Выбор всегда за тренером. Поэтому поехал в аренду в Челябинск, где случился переломный момент. Уровень первой лиги тогда был неплохой, мы заняли 9-е место, смотрелись достойно. Потом из той команды несколько ребят себя показали в РПЛ — Торбинский, Хагуш, Лосев, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
36-летний Гацкан - воспитанник молдавского клуба "Униспорт-авто". В 2004 году он перешёл в дублирующий состав московского "Спартака". Затем в 2005 году полузащитник перешёл в фарм-клуб москвичей из Челябинска. С 2006 по 2008 год играл в составе казанского "Рубина". С 2008 по 2019 год - в "Ростове".
В нынешнем сезоне Гацкан провёл 16 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.
Гацкан объяснил, почему не сумел попасть в основной состав "Спартака"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о своём опыте выступления в московском "Спартаке".
Фото: РИА Новости
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