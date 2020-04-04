Поздравление опубликовано во всех аккаунтах соцсетей красно-белых. Текст составлен "от лица всех спартаковцев".
- Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК "Спартак-Москва" сегодня исполняется 64 года.
От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды, — написано в поздравлении.
Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций московского клуба в 2003 году. На тот момент "Спартак" находился на грани банкротства. При Федуне красно-белые стали чемпионом России и обладателем Суперкубка.
Владельцу "Спартака" Федуну исполнилось 64 года
Вице-президент "Лукойла" и председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун отмечает 64-летие.
Фото: ФК "Спартак-Москва"
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