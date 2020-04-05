- Почему решил перейти именно в "Динамо"? Я не выбирал между ЦСКА и "Динамо" или другим российским клубом и "Динамо". Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант для моей дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у "Динамо" хорошая команда, а клуб известный и с серьезными задачами.
Забью ли 100 голов за "Динамо"? Даже Кевин Кураньи забил не 100, а 50. Буду стараться, - приводит слова Комличенко официальный сайт "Динамо".
Николай Комличенко перешел в московский клуб из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт был подписан на 4 с половиной года.
В текущем сезоне нападающий провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.
Комличенко: забью ли 100 голов? Кураньи забил 50, буду стараться
Форвард московского "Динамо" Николай Комличенко уделил время ответам на вопросы фанатов.
Фото: ТАСС
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