Лещук: приготовил костюм на первый выход из дома после самоизоляции

Оно рассказывает о том, как голкипер распределяет свое время в режиме самоизоляции. После тренировки на велотренажере, Лещук падает на кровать, где лежит деловой костюм. После соприкосновения с одеждой, она моментально оказывается надетой на вратаря.- А чем ты занимаешься во время карантина? — пишет вратарь в своем Instagram, — Приготовил костюм на первый выход из дома после самоизоляции.На сегодняшний день более миллиона человек в мире заражено коронавирусом. В России число заболевших 5 389, выздоровевших 355, 45 человек умерло.