По информации "Чемпионата", футболисты "бело-голубых" получат на 20% меньше за март и на 40% — за апрель.
Ранее "динамовцы" оказали помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом.
После 22-х туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Кирилла Новикова 30 очков.
Ранее на снижение заработных плат на 40% пошли футболисты московского "Спартака". Такое же решение в ближайшее время могут принять в питерском "Зените".
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Росссии на сегодняшний день выявлено более 5 300 инфицированных коронавирусом.
Общее число зараженных уханьским вирусом COVID-19 в мире превысило 1 200 000 человек. Более 64 000 человек скончалось.
В "Динамо" договорились о снижении заработных плат футболистов
Футболисты московского "Динамо" пойдут на снижение зарплаты в связи с паузой в РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: "Чемпионат"
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