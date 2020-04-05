"В самоизоляции есть чем заняться". Карпин впервые показал новорождённую дочь (видео)

"Трудовые будни, в самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займетесь через 9 месяцев, все равно же дома сидите. Слабо?" — написал Карпин в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что вчера у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Вместе со своей ныншней женой Дарьей Карпин с 2017-го года. В 2018-м году у пары родилась дочь Даша. Для Валерия Карпина это уже третий брак.
Также у Карпина есть две дочери от первого брака и одна внебрачная дочь.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017-го года.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции до 31-го мая.