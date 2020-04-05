Болельщики "Динамо" доставили продукты ветеранам клуба

От Души | Болельщики ??? поддержали футбольных ветеранов #Динамо и вдов прославленных динамовцев, которых сегодня больше с нами нет. Подробнее ?? https://t.co/E9j4JzBwt5 #ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/LggmBiNU80— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 5, 2020
После 22-х туров "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
Ранее в схожей акции для ветеранов своего клуба поучаствовали болельщики московского "Спартака".
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом. 45 человек погибло, 355 - выздоровело.