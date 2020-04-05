Болельщики "Динамо" доставили продукты ветеранам клуба

От Души | Болельщики ??? поддержали футбольных ветеранов #Динамо и вдов прославленных динамовцев, которых сегодня больше с нами нет. Подробнее ?? https://t.co/E9j4JzBwt5 #ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/LggmBiNU80