"Мне кажется, у "Динамо" отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков, которые поддерживали нас даже во Владивостоке, куда мы летели 12 часов.
То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, которое может вывести клуб в Европу, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба. Так что, думаю да, все будет хорошо, надо только идти шаг за шагом в выбранном направлении.
Я в "Динамо" только недавно. У нас было сложное начало, но смогли переломить ситуацию и постепенно поднимаемся в таблице. Команда здорово перестроилась, нужно время, чтобы выйти на лидирующие позиции", — цитирует Шиманьски пресс-служба московского клуба.
Себастьян Шиманьски стал игроком "Динамо" летом прошлого года, перейдя из польской "Легии" за 5,5 миллионов евро.
Контракт Шиманьски с "Динамо" рассчитан до июня 2024-го года.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего польского вингера один гол и одна результативная передача в 22-х матчах за "Динамо" во всех турнирах.
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Шиманьски: "Динамо" нужно время, чтобы выйти на лидирующие позиции
Польский форвард "Динамо" Себастьян Шиманьски прокомментировал перспективы клуба в ближайшем будущем.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!