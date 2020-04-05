Тарасов: не верю, что маска может спасти. Если суждено, то суждено

Хавбек "Рубина" рассказал, как протекает его самоизоляция.

Фото: ФК "Рубин"

Ранее РФС принял решение продлить паузу российского футбола до 31 мая.



- Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и все. Быстренько все куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено, - сказал Тарасов в инстаграме "Новое Радио".



Также футболист ответил на вопрос, как проходит его восстановление. Напомним, что в товарищеской игре только подписавший контракт с "Рубином" Тарасов получил перелом и выбыл до конца сезона.



- Нога нормально. Костыли убрал в сторону, уже дней пять без них хожу. Еще прихрамываю, чуть-чуть опухшая нога, но ничего. Мне кажется, я единственный футболист или спортсмен вообще, которому на пользу пошло все, что происходит сейчас в мире, - отметил Тарасов.