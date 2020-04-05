Экс-игрок отметил, что у него не пропало желание стать тренером футбольной команды.
- Почему тренером являются те, кто никогда не играл в футбол? Это все равно, что я возьму и пойду завтра получать лицензию хирурга. Это же не значит, что я смогу им быть.
По-прежнему считаю, что должны тренировать те, кто играл в футбол раньше, в соотношении 80 на 20 условно, - приводит "Чемпионат" слова Мостового.
В бытность футболистом Мостовой играл за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".
Карьеру профессионального футболиста россиянин завершил в 2005-м году.
Мостовой: в "Спартаке" начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик
Мостовой: почему тренером являются те, кто никогда не играл в футбол? Это все равно, что я пойду получать лицензию хирурга
Бывший футболист, игравший за "Спартак" и российскую сборную, поделился мнением, кто может становиться тренером.
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