Напомним, что Тедеско возглавил красно-белых осенью минувшего года. После 22-х туров команда занимает восьмое место. Также при немецком специалисте москвичи пробились к полуфинал Кубка России.
- Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в "Спартаке". Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл против сборной Италии.
Но рулевой красно-белых начал экспериментировать, что-то менять, и это привело к серии неудачных матчей, - цитирует специалиста "МК".
Бышовец тренировал сборную СССР с 1990-го по 1991-й. Команду России - в 1998-м.
Также специалист работал с командами "Зенит", "Шахтер", "Томь", "Локомотив" и "Кубань".
Бышовец: Тедеско в "Спартаке" начал по моей схеме, но стал экспериментировать. Это привело к неудачам
Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал работу Доменико Тедеско в московском "Спартаке".
Фото: ТАСС
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