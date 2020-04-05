Ранее сообщалось, что скауты "Наполи" просматривали иранского нападающего.
- Ничего не знаю об интересе "Наполи". Я очень люблю "Зенит", у меня здесь контракт, - сказал Азмун в интервью с Командной в социальных сетях.
В текущем сезоне РПЛ Азмун забил десять голов и сделал шесть ассистов в 21-й встрече.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков.
Азмун заявил, что не в курсе интереса "Наполи"
Страйкер "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал возможный переход в итальянский клуб.
Фото: Rusfootball.info
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