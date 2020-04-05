- Уверен, если он продолжит в том же духе, то попадет в нее. Нынешний тренерский штаб сборной за время своей работы показал, что пристально наблюдает за всеми игроками. И мимо них не проскользнет ни новичок, ни футболист, давно не вызывавшийся в национальную команду, если они показали себя с лучшей стороны. Сейчас для Станислава Черчесова нет игроков, которым гарантировано место в составе, как и тех, у кого нет шансов в него попасть, — приводят слова тренера "Известия".
Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", выступает за сочинский клуб с января 2020 года. Он провел 4 матча в РПЛ, записав на свой счет 3 мяча. В сборной России нападающий последний раз фигурировал в 2017 году. Чемпионат мира 2018 Кокорин пропустил из-за травмы.
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
Федотов: если Кокорин продолжит так же, то попадет в сборную
Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением, что Кокорин имеет все шансы возобновить выступления за сборную России.
Фото: ТАСС
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