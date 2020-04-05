- В Грозном можно ходить в магазин и аптеку по необходимости. Я стараюсь больше проводить время с семьёй, смотрим различные фильмы. Играю в приставку, если жена разрешит. Нам скинули программу тренировок, пытаемся поддерживать форму. Пауза "Ахмату" на пользу точно не пойдёт, мы в сложном положении находимся. Жаль, что всё это слишком затягивается из-за проблем с пандемией. Тут даже месяц перерыва — это много, а у нас будет больше двух в итоге. Не уверен, что мы сможем доиграть сезон. Пока главное, чтобы эпидемия прошла. Если скажут, что надо доиграть, будем доигрывать, — цитирует игрока "Матч ТВ".
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
Ранее стало известно, что Чеченская Республика закрыла границы на въезд и выезд. На данный момент в регионе зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19, 1 человек умер.
В целом по России число заболевших 5389. Больше всего случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Олег Иванов: даже месяц перерыва - много. Не уверен, что мы сможем доиграть сезон
Полузащитник Олег Иванов, выступающий за грозненский "Ахмат", поделился мнением, что сезон РПЛ 2019/20 не будет завершен.
Фото: Livesport
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