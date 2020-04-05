Олег Иванов: даже месяц перерыва - много. Не уверен, что мы сможем доиграть сезон

Полузащитник Олег Иванов, выступающий за грозненский "Ахмат", поделился мнением, что сезон РПЛ 2019/20 не будет завершен.

Фото: Livesport