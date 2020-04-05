- Верю ли я, что Рами сможет заиграть в "Сочи"? Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет "Сочи". Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы.
К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки и мы увидим его в деле, – цитируют тренера "Известия".
34-летний француз присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок еще ни разу не вышел на поле в официальном матче.
Адиль Рами становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей".
В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.
Федотов о восстановлении Рами: к сожалению, процесс затянулся
Наставник "Сочи" Владимир Федотов объяснил ситуацию с травмированным Рами.
Фото: Sportbox
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