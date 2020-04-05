Азмун: Кокорин мне как старший брат

Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал о своем отношении к нападающему "Сочи" Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургскому клубу.
Фото: ФК "Зенит"
- Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за "Сочи". Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России.

Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в "Зените", – сказал Азмун в интервью Марии Командной в Instagram.

Александр Кокорин выступает за сочинский клуб с января 2020 года. Он провел 4 матча в РПЛ, записав на свой счет 3 мяча.

Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.


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Теги: Азмун Кокорин РПЛ Зенит Сочи
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