- Когда уже всем было понятно, что Головин очень талантливый футболист, у него возникла коммуникационная проблема. Если ты находишься в команде, обязан общаться с игроками, тренерами, персоналом, журналистами. А Саша сам из небольшого города, интроверт.
Я понимал, что у него могут возникнуть сложности. Поэтому придумывал комплекс упражнений, которые его социализировали. Изначально с ним вел какие-то разговоры на разные темы. После этого через час он мне должен был прислать тезисы нашей с ним беседы, небольшое изложение, - приводит слова Слуцкого "CЭ".
Слуцкий был тренером Головина во время работы в московском ЦСКА.
Летом 2018 года полузащитник перешел в "Монако" за рекордные для российских футболистов 30 миллионов евро.
В составе французского клуба Головин вышел на поле 65 раз и забил 7 голов.
Слуцкий о Головине: придумывал ему комплекс упражнений, которые его социализировали
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, как тренировал Головина не только на поле, но и за его пределами.
Фото: СЭ
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